Czytaj więcej Handel i konsumpcja Walka o Kernel. Jakie są możliwe scenariusze? Mija rok od czasu gdy wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak interweniował w KNF w sprawie Kernela i obiecywał, że nie zostawi tej sprawy. Ta jednak ucichła. Natomiast problem inwestorów pozostał.

Kernel jest zarejestrowany w Luksemburgu, ale swój biznes prowadzi na Ukrainie. Od dwóch lat o spółce jest głośno. Wiodący akcjonariusz, Namsen dąży do delistingu spółki. Zdaniem części akcjonariuszy mniejszościowych spółka i Namsen naruszają przepisy i ład korporacyjny. Dużo kontrowersji wzbudziła emisja akcji, której największym beneficjentem był wiodący akcjonariusz. Drobni akcjonariusze dochodzą swoich spraw przed sądem w Luksemburgu. Dopóki tam nie zapadną rozstrzygnięcia, proces delistingu przez KNF jest wstrzymany. Namsen ma już ponad 95 proc., co uprawnia go do ogłoszenia przymusowego wykupu. Jego cenę – zgodnie z prawem luksemburskim – ma przygotować niezależny podmiot. W wezwaniu w 2023 r. Namsen oferował 18,5 zł. Zdaniem akcjonariuszy mniejszościowych wartość godziwa akcji jest znacznie wyższa – szczególnie w kontekście nadziei na koniec wojny.