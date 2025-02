Cła Trumpa poważnie wystraszyły rynki

Kanadyjski premier Justin Trudeau w odpowiedzi na działania Trumpa nakazał wprowadzić 25 proc. cło na towary z USA importowane rocznie za 155 mld dolarów kanadyjskich. Kanadyjskie cła wejdą w życie, w większości dopiero jednak za miesiąc. Władze Meksyku zapowiedziały podobny krok odwetowy, a Chiny stwierdziły, że złożą skargę do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Trump zapowiedział, że odbędzie w poniedziałek rozmowy telefoniczne z przywódcami Kanady i Meksyku.

- Decyzja Trumpa była pierwszym ruchem w potencjalnie niszczącej globalnej wojnie handlowej i może się stać czynnikiem podsycającym inflację w USA, która wzrośnie szybciej i mocniej, niż początkowo się spodziewaliśmy – uważa Paul Ashworth, ekonomista z firmy Capital Economics.

- Trzy kraje obłożone cłami dostarczają około 40 proc. importowanych dóbr do USD, wartych łącznie około 1,35 bln USD. By pokazać to w perspektywie przypomnę, że pierwsza administracja Trumpa objęła podwyżkami ceł towary z Chin sprowadzane rocznie za około 350 mld USD – twierdzi Reid. Jego zdaniem, jeśli podwyżki ceł utrzymają się dłużej, to Kanada i Meksyk wpadną w recesję i doświadczą większego wstrząsu gospodarczego niż Wielka Brytania w związku z Brexitem.

Najwięcej do stracenia na wojnie handlowej z USA miałby Meksyk. W 2022 r. aż 77 proc. meksykańskiego eksportu szło do Stanów Zjednoczonych, a tylko 2 proc. do Chin. Od handlu z Amerykanami zależy byt m.in. robotników z meksykańskiego sektora motoryzacyjnego i rolników uprawiających awokado. W 2023 r. Meksyk wyeksportował do USA towary warte 475,2 mld USD, podczas gdy jego import ze Stanów Zjednoczonych wyniósł 322,7 mld USD. USA odpowiadają za 56 proc. meksykańskiego importu, ale Meksyk tylko za 13,5 proc. importu do USA. Handel z Amerykanami pozwalał Meksykowi na wypracowywanie przyzwoitego wzrostu gospodarczego (3,2 proc. w 2023 r.) i na obniżenie stopy bezrobocia do zaledwie 2,5 proc. (w październiku 2024 r.).

Stany Zjednoczone mają też wyraźną przewagę w starciu handlowym ze swoim północnym sąsiadem. Import z Kanady do Stanów Zjednoczonych wyniósł w 2023 r. 418,6 mld USD, a amerykański eksport do Kanady 354,4 mld USD. Kanada przyjmowała w 2022 r. 15,8 proc. amerykańskiego eksportu oraz była źródłem 14 proc. importu do USA. Tymczasem USA odpowiadały aż za 74,5 proc. eksportu Kanady i były źródłem 56,2 proc. sprowadzanych do niej towarów.