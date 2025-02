Deportacje raczej nie zaszkodzą gospodarce

Administracja Trumpa już pokazała, że walkę z nielegalną imigracją traktuje niezmiernie poważnie. Prezydent pierwszego dnia swoich rządów wprowadził stan nadzwyczajny na granicy południowej i wysłał wojsko, by pomagało jej pilnować. Zablokowano aplikację pozwalającą na rezerwowanie terminów spotkań z sędziami orzekającymi w sprawach azylowych. (Dotychczas, jeśli imigrant pokazywał, że jest umówiony na takie spotkanie w terminie przypadającym nawet za kilka lat, był puszczany wolno przez służby.) W dużych amerykańskich metropoliach doszło do rajdów ICE (służby imigracyjnej), w pierwszej kolejności wymierzonych w nielegalnych imigrantów z bogatą kartoteką kryminalną. Odbyły się też pierwsze loty deportacyjne, w ramach których wysyłano skutych kajdankami imigrantów do krajów Ameryki Środkowej i Południowej. Kolumbia odmówiła w niedzielę przyjęcia dwóch takich lotów, ale zmieniła stanowisko, gdy Trump zagroził jej nałożeniem 25-proc. cła. Po dwóch godzinach od tej groźby kolumbijski prezydent Gustavo Petro ugiął się i zapowiedział, że wyśle własny samolot po Kolumbijczyków wyrzucanych z USA. Kwestia deportacji migrantów może też doprowadzić do wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. Czy administracja Trumpa nie popełnia więc błędu, stawiając kwestię imigracji aż tak na ostrzu noża?