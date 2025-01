Koniunktura wyraźnie osłabła w styczniu

Wskaźnik PMI dla chińskiego przemysłu, liczony przez państwową organizację NBS, niespodziewanie spadł z 50,1 pkt w grudniu do 49,1 pkt w styczniu. Średnio prognozowano, że jego wartość się nie zmieni. Poziom 50 pkt odgranicza w badaniach PMI ekspansję od dekoniunktury, więc styczniowy odczyt tego wskaźnika można uznać za lekko recesyjny. Tymczasem PMI dla chińskiego sektora usług wciąż wskazywał na ekspansję. Spadł on jednak z 52,2 pkt do 50,2 pkt, podczas gdy średnio oczekiwano jego spadku tylko do 52 pkt.