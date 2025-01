Czwartkowa obniżka stóp była już drugą w obecnym cyklu luzowania polityki pieniężnej w Turcji. Poprzednim razem turecki bank centralny obniżył główną stopę 26 grudnia i również było to cięcie o 250 pb. W komunikacie z czwartkowego posiedzenia Banku Centralnego Republiki Turcji nie było wielu wskazówek dotyczących dalszej ścieżki dla stóp procentowych. Bank zasygnalizował tylko, że będzie podejmował decyzje na podstawie najnowszych danych i że jest gotowy działać, jeśli znacząco pogorszą się perspektywy dla inflacji.

Reklama

Inflacja konsumencka w Turcji wyhamowała w grudniu do 44,4 proc. W 2024 r. była najwyższa w maju, gdy doszła do 75,5 proc. Wzrost cen liczony miesiąc do miesiąca wyhamował natomiast z 6,7 proc. w styczniu 2024 r. do 1 proc. w grudniu.

- Decydenci wyraźnie chcą złagodzić wszelkie obawy, że stopy procentowe będą obniżane zbyt mocno i zbyt szybko. Komunikat z posiedzenia banku centralnego wskazywał na prawdopodobny skok tempa miesięcznej inflacji w styczniu, odzwierciedlający podwyżkę płacy minimalnej (która była jednak mała, jak na ostatnie tureckie standardy). Ten wzrost powinien być jednak jednorazowy, gdyż najnowsze dane sugerują złagodzenie inflacji usługowej. Spodziewamy się, że w marcu będzie w grze kolejne cięcie stóp o 250 pb., do 42,5 proc. Cykl luzowania polityki pieniężnej powinien zwolnić w dalszej części roku, a główna stopa może być na koniec grudnia w okolicach 30 proc. - prognozuje William Jackson, ekonomista Capital Economics.

Od maja 2024 r. do 26 grudnia 2024 r. główna stopa procentowa w Turcji wynosiła 50 proc. Wcześniej była ona podniesiona dziewięciokrotnie. Cykl zacieśniania polityki pieniężnej zaczął się w czerwcu 2023 r., po wyborach prezydenckich, w których zapewnił sobie reelekcję prezydent Recep Erdogan. Przed rozpoczęciem cyklu podwyżek, główna stopa wynosiła 8,5 proc.

Jak duże są stopy procentowe w Turcji w porównaniu z innymi krajami?

Spośród wszystkich krajów świata, wyższą główną stopę procentową niż Turcja ma obecnie tylko Wenezuela. Wynosi ona 59,29 proc. Kolejne miejsca za Wenezuelą i Turcją zajmują: Zimbabwe (35 proc.), Argentyna (32 proc.), Nigeria (27,5 proc.), Egipt (27,25 proc.), Ghana (27 proc.), Malawi (26 proc.), Kongo (25 proc.) i Sierra Leone (24,75 proc.). W Europie, krajami o najwyższych stopach procentowych są, poza Turcją: Rosja (21 proc.), Ukraina (14,5 proc.), Białoruś (9,5 proc.) oraz Islandia (8,5 proc.).