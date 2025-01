USA nie odetną się od Europy

Donald Trump rozpoczął drugą kadencję prezydencką od szeregu zapowiedzi, w tym m.in. wprowadzenia ceł na import do USA. – Inne kraje również dopuszczają się dużych nadużyć wobec nas, nie tylko Chiny. Choćby UE traktuje nas bardzo źle – mówił nowy prezydent podczas spotkania z dziennikarzami. – Europa nie chce ani amerykańskich samochodów, ani produktów rolnych – dodał. Zapytany, czy oznacza to, że nałoży cła na Unię Europejską, Donald Trump odpowiedział, że nie ma innego sposobu, by być traktowanym sprawiedliwie.