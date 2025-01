Zapowiedział on przeprowadzenie poważnych zmian w systemie ceł. - Zamiast nakładać podatki na naszych obywateli, by wzbogacać inne kraje, nałożymy cła i podatki na obce kraje, by wzbogacić naszych obywateli - stwierdził. Jedynym szczegółem nowego systemu ceł, który ujawnił podczas przemówienia, było powołanie nowej Służby Przychodów Zagranicznych mającej zajmować się pobieraniem ceł.

Trump zapowiedział też zakończenie Nowego Zielonego Ładu oraz anulowanie regulacji nakazujących amerykańskim producentom samochodów, by od 2032 r. dwie trzecie produkowanych przez nich aut miało napęd elektryczny. Prezydent zapowiedział wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w energetyce, co ma ułatwić zwiększenie wydobycia ropy oraz obniżenie cen surowców energetycznych.

Stan wyjątkowy ma zostać również wprowadzony na południowej granicy USA. Zostanie wysłane tam wojsko, by przeciwdziałać napływowi nielegalnych imigrantów. Meksykańskie kartele narkotykowe zostaną uznane za organizacje terrorystyczne. Trump zapowiedział także, że USA odzyskają Kanał Panamski.

W wystąpieniu Trumpa znalazł się również fragment poświęcony technologiom kosmicznym. - Będziemy realizować nasz Manifest Przeznaczenia zmierzając ku gwiazdom. Wyślemy amerykańskich astronautów, by umieścili gwieździsty sztandar na planecie Mars - powiedział prezydent Trump, co wywołało entuzjastyczną reakcję Elona Muska.