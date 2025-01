Od zamknięcia Artradis Diggle inwestował w sady awokado w Nowej Zelandii, nieruchomości w Niemczech, firmę biotechnologiczną w Wielkiej Brytanii oraz akcje, które mogą skorzystać na zbrojeniu się Europy po inwazji Rosji na Ukrainę.

Chociaż Vulpes przez lata sporadycznie realizował transakcje związane ze zmiennością, nigdy wcześniej nie robił tego na poważnie, częściowo z powodu braku okazji, które mogłyby zrównoważyć takie straty, powiedział Diggle.

Transakcje arbitrażu struktury kapitałowej, które Artradis wykorzystywał do rekompensowania strat z zakładów na ryzyko w swoich początkowych latach, stały się mniej opłacalne.

Rynek na pewno załamie się w 2025 roku? To gra głupców

60 -letni obecnie Diggle nie zamierza wracać do codziennego handlu, wybierając rolę doradcy ds. ogólnego zarządzania ryzykiem w zakresie zmienności. Głównym zarządzającym portfelem funduszu będzie Robert Evans z Singapuru, który pracował w takich firmach jak Citigroup Inc.

-To gra głupców, by próbować przewidzieć, że rynek na pewno załamie się w 2025 roku, bo to kwestia ludzkiego zachowania- powiedział Diggle agencji Bloomberga. -Mimo to każdy powinien znów zacząć myśleć o swoich zabezpieczeniach- dodał ekspert.