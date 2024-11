Czechy znów obniżają stopy procentowe, ale niepewność rośnie

Decyzja czeskiego banku centralnego była spodziewana. Nasi zachodni sąsiedzi obniżyli stopy po raz ósmy z rzędu, łącznie od grudnia 2023 r. już o 300 punktów bazowych. Po raz trzeci z rzędu zaordynowano już jednak ruch „tylko” o 25 pb.

Stopy procentowe w Czechach w dół, ale są ryzyka

Sytuacja w Czechach staje się coraz bardziej niejednoznaczna. Z jednej strony inflacja, choć relatywnie niska (2,6 proc. we wrześniu, wobec celu inflacyjnego 2 proc.), to jednak jest najwyższa od wiosny. To efekt m.in. uporczywego wzrostu cen usług i odbicia na rynku nieruchomości, swoje dokłada też wzrost cen żywności. Między innymi z tych powodów wiceprezeska CNB Eva Zamrazilova sugerowała pod koniec października w rozmowie z Bloombergiem powściągliwość w polityce pieniężnej. - Obecnie przeważają ryzyka inflacyjne, które mogą zagrozić realizacji celu na przyszły rok. Uważam, że jest to powód do zachowania ostrożności – powiedziała.

Jednocześnie tempo wzrostu czeskiej gospodarki pozostaje mało imponujące. Wprawdzie zaraportowany wynik za trzeci kwartał, +1,3 proc. rok do roku, był najwyższy od dwóch lat, ale cały czas ożywienie po pandemii i kryzysie energetycznym jest dość powolne. Przemysł w Czechach cierpi z powodu problemów głównych partnerów handlowych, przede wszystkim Niemiec, inwestycje pozostają umiarkowane. Przyspiesza konsumpcja gospodarstw domowych, a realny wzrost płac powinien ten trend utrzymywać.

Obniżka stóp sugeruje, że obawy o wzrost gospodarczy przeważyły nad ryzykami inflacyjnymi, niemniej każda kolejna decyzja będzie zapewne coraz trudniejsza. Rynki nie wyceniają obecnie w pełni nawet kolejnego cięcia o 25 pb na następnym posiedzeniu, 19 grudnia.