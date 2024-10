Zaskakująca siła amerykańskich konsumentów – rośnie sprzedaż detaliczna

– Jak już dawno argumentowaliśmy, wydatki konsumpcyjne, zatrudnienie netto i dochody z wynagrodzeń utknęły w odpornym i samonapędzającym się cyklu pozytywnych zmian w trakcie tej ekspansji, naładowanym wzrostem zamożności gospodarstw domowych i podaży pracy – powiedział Jonathan Millar, starszy ekonomista ds. USA w Barclaysie. – Trwałe pogorszenie wydatków konsumenckich wymagałoby czegoś, co znacząco osłabiłoby ten cykl, na przykład zwiększonej ostrożności konsumentów, która podniesie stopę oszczędności, lub niechęci przedsiębiorstw do zatrudniania pomimo dużego popytu – dodał.

Siła amerykańskiego konsumenta zaskakuje

– Silniejsze od oczekiwań dane dotyczące sprzedaży detalicznej, w połączeniu z dynamicznym wzrostem płac (+4,0 proc. r/r), potwierdzają trwałą siłę konsumpcji w gospodarce USA. Taka sytuacja może opóźniać tempo spadku inflacji, co prawdopodobnie zmusi Fed do bardziej ostrożnego podejścia w kwestii dalszego luzowania polityki pieniężnej. Oczekiwania rynkowe co do obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych na najbliższym posiedzeniu pozostają aktualne. Dodatkowo, w reakcji na te dane obserwujemy umocnienie dolara – skomentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu.