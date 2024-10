Elon Musk przedstawi rewolucyjny pojazd. Cybercab to przyszłość transportu?

Nad tzw. robotaxi pracuje wiele firm, ale w czwartek oczy całej branży motoryzacyjnej i technologicznej zwrócą się w stronę Tesli. Firma Elona Muska ujawnić ma bowiem prototyp auta przyszłości. Pojazd zaprezentowany zostanie z wielką pompą podczas wydarzenia „We, Robot” w studiu filmowym Warner Bros. Discovery w Burbank w Kalifornii. Na razie nie wiadomo czy prezentacji towarzyszyć będzie również ogłoszenie strategii komercjalizacji zrobotyzowanych taksówek.

Kiedy na rynek trafi autonomiczny pojazd Muska

Eksperci zastanawiają się również, jakie harmonogramy dla tego projektu Musk przedstawi tym razem. Przypomnijmy, że biznesmen innowacyjny pojazd Cybercab miał pokazać światu już 8 sierpnia. Ostatecznie do tego nie doszło. Co więcej, gdy agencja Reuters podała, że producent samochodów odłożył plan budowy tańszego modelu elektrycznego Tesla, by właśnie skupić się na zautonomizowanej taksówce, Musk oskarżył dziennikarzy o kłamstwo. Jednocześnie w ciągu następnych kilku tygodni Tesla zwolniła 10 proc. pracowników.

Jak pisze serwis Techcrunch, Tesla rzadko kiedy trzyma się harmonogramów wyznaczanych przez Muska. Październikowy show „We, Robot” może być jednak ratunkiem dla spółki. Marże tego producenta samochodów w ciągu ostatniego roku mocno bowiem spadły. Co więcej, poziom dostaw najnowszego z pojazdów – Cybertrucka, rozczarowały w III kwartale br. Analitycy podkreślają, iż kapitalizacja Tesli, która sięga 766 mld dol., od początku roku zmniejszyła się o ok. 5 proc.