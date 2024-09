Bank Japonii podniósł w tym roku główną stopę procentową już dwukrotnie. Doszła ona do poziomu 0,25 proc., podczas gdy przed cyklem podwyżek wynosiła minus 0,1 proc. Te podwyżki przyczyniły się do umocnienia jena względem dolara, co uderza w zyski wielu eksporterów notowanych na giełdzie tokijskiej. Również wybór Ishiby na nowego premiera dał jenowi impuls do aprecjacji. O ile w piątek rano notowania dochodziły do 146,5 jena za 1 dolara, to w poniedziałek rano spadły poniżej 142 jenów za 1 USD.

Czemu w Chinach doszło do silnych zwyżek na giełdach?

Shanghai Composite zyskał w ciągu ostatnich pięciu sesji ponad 20 proc. Do tych zwyżek bardzo mocno przyczyniły się działania stymulacyjne ogłoszone w zeszłym tygodniu przez Ludowy Bank Chin. Inwestorzy liczą, że władze jeszcze wzmocnią tą stymulację, zapewniając większe wsparcie dla rynku nieruchomości oraz duży impuls fiskalny dla gospodarki.

We wrześniu najlepszym indeksem giełdowym na świecie był Hang Seng China Enterprises, czyli indeks spółek z Chin kontynentalnych notowanych na giełdzie w Hongkongu. Zyskał on 20,6 proc. Na drugim miejscu znalazł się Hang Seng ze wzrostem o 19,3 proc., a na trzecim Shanghai Composite, który zyskał 17,7 proc.

Dodatkowym impulsem do zwyżek mógł być odczyt wskaźnika PMI mierzącego koniunkturę w przemyśle, mierzonego przez Narodowe Biuro Statystyczne. Wzrósł on z 49,1 pkt w sierpniu do 49,8 pkt we wrześniu, podczas gdy średnio oczekiwano zwyżki tylko do 49,4 pkt. (Poziom 50 pkt w sondażach PMI oddziela recesję od ekspansji w danym sektorze.) PMI NBS dla sektora usług spadł jednak w tym czasie z 50,3 pkt do 50 pkt. Przemysłowy PMI liczony przez prywatną firmę Caixin (opierający się na ankietach z małych i średnich spółek) spadł z 50,4 pkt do 49,3 pkt, a usługowy PMI Caixin zniżkował z 51,6 pkt do 50,3 pkt.

Poniedziałkowa sesja w Chinach była ostatnią przed trwającym do końca tygodnia świętem narodowym, upamiętniającym proklamację Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 r.