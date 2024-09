Presja deflacyjna coraz mocniej dokucza gospodarce Państwa Środka

Inflacja konsumencka w Chinach co prawda przyspieszyła z 0,5 proc. rok do roku w lipcu do 0,6 proc. w sierpniu, ale była nieco niższa od prognoz. Inflacja bazowa (czyli nieuwzględniająca cen żywności, paliw i energii) wyniosła zaledwie 0,3 proc. Ceny produkcji spadły natomiast w sierpniu o 1,8 proc. po lipcowym spadku o 0,8 proc. Średnio spodziewano się ich spadku o 1,4 proc. Spadają one nieprzerwanie już od prawie dwóch lat. Te dane uznano za kolejny dowód na to, że Chiny są coraz mocniej zagrożone deflacją.