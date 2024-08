Jak dane o inflacji wpłyną na decyzję Europejskiego Banku Centralnego?

Analitycy wskazują, że hamowanie inflacji w eurolandzie jest argumentem za tym, by Europejski Bank Centralny wrócił we wrześniu do cięć stóp procentowych. Obniżył je on w tym roku już raz - w czerwcu, o 25 pb. (główna stopa EBC zeszła do 4,25 proc.).

- Ostrzejszy niż się spodziewano spadek niemieckiej inflacji powinien wspierać argumenty za cięciem stóp procentowych na posiedzeniu EBC zaplanowanym na 12 września. Jednakże inflacja bazowa w największej gospodarce strefy euro nadal przekracza 3 proc., a wzrost cen usług jest wyższy niż 4 proc. Spodziewamy się więc, że Rada Prezesów EBC na razie utrzyma stopniowe, powolne tempo cięć stóp procentowych – ocenia Maeva Cousin, ekonomistka z Bloomberg Intelligence.