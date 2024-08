Microsoft musi ostrzej konkurować w chmurze

Akcje Microsoftu spadały na początku środowej sesji o 1,7 proc. Wcześniej, w handlu przedsesyjnym, zniżkowały o 7 proc. W ten sposób inwestorzy reagowali na publikację jego raportu kwartalnego. Co prawda Microsoft miał wówczas przychód i zysk większe od prognoz, ale inwestorów roczarowały wyniki Intelligent Cloud, czyli działu spółki odpowiedzialnego za usługi w chmurze internetowej.

Przychód Microsoftu wyniósł w drugim kwartale 64,73 mld USD, podczas gdy średnio prognozowano, że sięgnie 64,39 mld USD. Zysk na akcję sięgnął natomiast 2,95 USD zamiast oczekiwanych 2,93 USD. Choć więc te wyniki okazały się nieco lepsze od prognoz, to nie na tyle, by wprawić rynki w euforię. Inwestorzy za to uważnie przyglądali się wynikom działu odpowiedzialnego za usługi w chmurze. Intelligent Cloud miał 28,52 mld USD przychodu, czyli o 19 proc. więcej niż w takim samym okresie zeszłego roku. Średnio oczekiwano jednak, że jego przychód wyniesie 28,68 mld USD. Inwestorzy mogli to porównać z ogłoszonymi w zeszłym tygodniu wynikami podobnego działu koncernu Alphabet, którego przychody z usług w chmurze powiększyły się o 29 proc. Rynek zwraca uwagę na takie szczegóły, gdyż Microsoft ostro konkuruje z Alphabetem i Amazonem w tej niszy rynkowej, a usługi w chmurze pełnią ważną rolę w rozwoju technologii sztucznej inteligencji.