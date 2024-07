Amerykański przemysł traci moc. Spółki zaczynają zwalniać pracowników

Wczorajszy atak terrorystyczny Hezbollahu na izraelskie Wzgórza Golan jest najkrwawszym od października ub.r., kiedy to działania wymierzone w Izrael przeprowadził Hamas. To zainicjowało izraelską odpowiedź w Strefie Gazy. Czy teraz dojdzie do intensyfikacji działań na terenie Libanu?