Uchodzi ona przy tym za polityczkę bardzo lewicową. Niektórzy twierdzą, że gdyby wygrała wybory prezydenckie, to byłaby najbardziej lewicowym prezydentem w dziejach USA. Jej lewicowość przejawia się jednak głównie w kwestiach światopoglądowych, takich jak aborcja czy zainteresowanie sprawami mniejszości LGBT. Trudniej ją wyczuć w jej poglądach ekonomicznych – być może dlatego, że stosunkowo rzadko się wypowiada na te tematy. Podobnie mało skonkretyzowane są jej poglądy na sprawy zagraniczne. Można jednak uznać, że wpisują się one w partyjny główny nurt i jej polityka byłaby w dużym stopniu kontynuacją strategii Bidena.

4 pkt proc. taką ma średnią przewagę Doland Trump nad Kamalą Harris w ostatnich sondażach przeprowadzonych w stanie Pensylwania

Harris już raz prowadziła samodzielną kampanię prezydencką. Po kilku miesiącach, wobec nikłego poparcia i kończących się funduszy, zrezygnowała jednak ze startu. Nie zakwalifikowała się nawet do głosowania w prawyborach z 2020 r. Choć ostro wówczas atakowała Joe Bidena, zarzucając mu m.in., że był kiedyś rasistą, to Biden uznał jednak, że byłaby dobrą kandydatką na wiceprezydenta. Jego sztabowcy doszli do wniosku, że potrzebuje on do tej roli czarnej kobiety, a do wyboru miał m.in. Susan Rice, byłą ambasador przy ONZ. Wybrał jednak Harris będącą od 2017 r. senatorem z Kalifornii.

5,4 pkt proc. – taką średnią przewagę ma Donald Trump nad Kamalą Harris w ostatnich sondażach przeprowadzonych w stanie Georgia

Harris, zanim została senatorem, była w latach 2011–2017 prokurator generalną Kalifornii, w latach 2004–2010 prokurator okręgową w San Francisco, a w latach 1990–1998 zastępczynią prokuratora okręgowego hrabstwa Alameda. Duże znaczenie dla jej kariery miał jej związek z Williem Brownem, demokratycznym burmistrzem San Francisco w latach 1996–2004, a wcześniej przez 15 lat przewodniczącym zgromadzenia stanowego Kalifornii. Poznała go w 1994 r. Był od niej wówczas starszy o 31 lat, żonaty i posiadający wnuki. Gdy później kandydowała na stanowiska prokurator okręgowej San Francisco i prokurator generalnej Kalifornii, jej kampanię wspierali finansowo sponsorzy kampanii burmistrza Browna. Co ciekawe, w 2011 r. pieniądze na jej kampanię wpłacił też… Donald Trump.

Owo wsparcie od znajomych i sponsorów Williego Browna rodziło jednak wiele konfliktów interesów. Niektóre z nich opisał Peter Schweizer w książce „Profiles in Corruption”. Pokazał on m.in, że prokurator Harris doprowadziła do upadku zarzutów wobec Ricarda Ramireza, właściciela firmy Pacific Cement, który dostarczał „cement z odzysku” m.in. na potrzeby remontu mostu Golden Gate. Ramirez był przyjacielem burmistrza Browna. Rzekomo „ukręciła” też śledztwo w sprawie stręczycielstwa w jednej z sieci klubów ze striptizem. Właścicielem tych klubów był Sam Conti, długoletni przyjaciel burmistrza Browna. (Brown nawet przemawiał później na pogrzebie tego biznesmena). Maż Kamali Douglas Emhoff jako prawnik obsługiwał korporacje, przeciwko którym jego żona prowadziła śledztwa. Dziwnym zbiegiem okoliczności wiele z tych spółek zostało potraktowanych łagodnie. Prokuraturze pod jej rządami zdarzało się też wypuszczać z aresztów niebezpiecznych bandytów, a jednocześnie bardzo ostro potraktowała ona 2 tys. czarnoskórych obywateli winnych drobnych przestępstw narkotykowych. Ta ostatnia sprawa mocno przyczyniła się do upadku kandydatury Harris w demokratycznych prawyborach sprzed pięciu lat. Obecnie sztabowcy demokratów będą jednak pewnie starali się przedstawić Harris jako bezkompromisową prokurator, która zmierzy się ze „skazanym przestępcą” Trumpem.