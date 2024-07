Panika i otrzeźwienie. UE przechodzi do asertywności w handlu z Chinami

Subsydia były wszędzie. Nadużyły wolnego rynku

Tło dla powagi sytuacji, w jakiej znalazła się europejska branża motoryzacyjna, rzucił wynik tego śledztwa KE, które trwało od października, jego wyniki opublikowano w czerwcu. W proceder zaangażowanych było ponad 100 chińskich firm. Urzędnicy Komisji odkryli i udowodnili, że za atrakcyjną ceną, którą chińskie samochody elektryczne niszczyły rynek europejski, stał system subsydiów. Urzędnicy wykryli państwowe pieniądze w całym łańcuchu dostaw, od wydobycia surowców, przez produkcję ogniw akumulatorowych, po produkcję samochodów, a nawet transport do portów UE. Zdaniem analityków, decyzja o zaporowych cłach jest o tyle przełomowa, co spóźniona i może mimo wszystko za słaba. Jak zauważył Jakub Jakóbowski, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w wywiadzie dla gazeta.pl, światowy peleton zaczął Europie odjeżdżać nie tylko w technologiach, ale też w polityce przemysłowej. – Chińczycy subsydiują samochody, no to Joe Biden wpisuje sobie w excela cła w wysokości 100 procent, Turcy – 40 proc., Indie – 70 proc., Indonezja – 200 proc., a my w Unii – 37 przez to, że jesteśmy przywiązani do liberalizmu w handlu i w dodatku nie możemy się dogadać – mówił. Przy okazji, warto zauważyć, że cło płacone przez BMW za samochody sprowadzane do Europy pokazuje wyraźnie rozdwojenie, w jakim znalazł się niemiecki przemysł motoryzacyjny. Z jednej strony, ważny jest dla nich eksport pojazdów do Chin, a z drugiej strony nadmiernie otwarte drzwi dla importu z Chin samochodów elektrycznych, w których produkcję są tam także zaangażowani, np. BMW podcina właśnie tę gałąź, bo zagraża w ogóle przyszłości europejskiej motoryzacji.

UE w cieniu Chin

Urzędnicy UE przyznają, nie tak oficjalnie, że Europa dała się nieco rozegrać Chinom, gdy zbyt konsekwentnie przestrzegała zasad o wolności handlu, co Chiny bezwzględnie wykorzystały, w zamian nie oferując podobnie sprzyjających warunków dla europejskiego biznesu w Chinach. Dziś już nie stać Europy na wyrzucenie samochodów elektrycznych, „ale byłoby doskonale, gdyby udało się wynegocjować z Chińczykami transfer technologii, własności przemysłowej, szkolenia", mówi nam urzędnik KE, przy czym nie spodziewa się, by Chińczycy chcieli się podzielić swoimi technologiami. Chiny łamią solidarność unijną wręcz spektakularnie, świetny przykład to np. umowy o regionalizacji, jedna z nich została uznana w czerwcu za sukces polityki prezydenta Andrzeja Dudy, gdy ten podpisał z Xi Jinpingiem umowę o uznaniu przez Chiny regionalizacji dla polskiego drobiu. Ale z Brukseli ten sukces wygląda zgoła inaczej. – Jest grupa umów o regionalizacji, one powinny być zawierane przez Komisję Europejską, bo polityka handlowa z krajami trzecimi jest wyłączną domeną Brukseli. Mamy tych umów już 10–12, one działają, z Koreą, USA, Nową Zelandią. Ale z Chinami to nie działa, bo gdy do Chin jedzie kanclerz Scholz, podpisuje umowę dwustronną, był tam również Macron, który też podpisał umowę, wcześniej premier Belgii. Tak długo jak nie będzie zrozumienia, że albo Chiny będą nas rozgrywać, albo wspólnie stajemy murem za pewną ideą, niewiele się zmieni – mówi nam wysoki urzędnik KE.

– Chińczycy, przygotowując retorsje za cła na samochody, przyglądają się wszystkiemu, eksportowi nabiału, alkoholi, wszystkich sektorów z krajów, które mogłyby być skłonne do kompromisów – mówi urzędnik KE. Czy polityka wobec Chin jest reaktywna, czy budujemy nową perspektywę, wybiegająca w przyszłość? Jedno i drugie, mówią urzędnicy, wskazując, że dziś Bruksela próbuje zaplanować przyszłość odległą nie o rok, a o dekadę. Europa próbuje zrozumieć, na co Chińczycy chcą postawić, w jaki sposób i czy Europa będzie w stanie w to wejść, czy po raz kolejny zostaniemy wyrzuceni z rynku, jak było z panelami fotowoltaicznymi.

Będzie odpowiedź na rozwój chińskiego przemysłu i tamtejszy program New Productive Forces

Bruksela ma pomysł na ucieczkę do przodu. Chce zidentyfikować punkty wzrostowe w europejskim przemyśle, by wyłonić sektory technologiczne najbardziej perspektywiczne dla rynku, i wesprzeć je dofinansowaniem. Unia Europejska środki na ten cel posiada. To wymaga współpracy między politykami a przemysłem w Europie i będzie jednym z ważniejszych zadań tworzącej się właśnie Komisji Europejskiej.

– Chcemy popatrzeć na to, w co inwestują Chińczycy, na ich nowy projekt polityki przemysłowej „New Productive Forces”, który obejmuje 20 sektorów przemysłu, od nowatorskich sektorów określanych jako „cutting edge technologies” po całkiem zwyczajne sektory wytwórcze. Na to idą wielkie pieniądze. Chcemy się przyjrzeć, zobaczyć, co oni produkują, sprawdzić, czy są jakieś projekty w tych sektorach, które możemy zrealizować, czy to może być wyprzedzająca odpowiedź na to, co może nastąpić na rynku – mówią nasi rozmówcy z KE. Wszystko po to, by z podbicia europejskiego rynku przez chińskie przedsiębiorstwa uczynić jednak wyjątek i gorzką lekcję, a nie regułę.