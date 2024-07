Zamówienia w niemieckich fabrykach nieoczekiwanie spadają

https://pbs.twimg.com/media/GRn5zipX0AERqIV?format=jpg&name=900x900

Według wstępnych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis), realne (skorygowane o ceny) nowe zamówienia w przemyśle spadły w maju 2024 r. o 1,6 proc. w ujęciu miesięcznym po korekcie sezonowej i kalendarzowej. Był to piąty z rzędu spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca. Porównanie trzech miesięcy do trzech miesięcy wykazało, że w okresie od marca 2024 r. do maja 2024 r. liczba nowych zamówień była o 6,2 proc. niższa niż w poprzednich trzech miesiącach, co częściowo można przypisać dużemu zamówieniu w grudniu 2023 r. zamówienia skali są wyłączone, nowe zamówienia w maju 2024 r. spadły o 2,2 proc. w stosunku do kwietnia 2024 r., a w okresie od marca 2024 r. do maja 2024 r. były o 0,8 proc. niższe niż w poprzednich trzech miesiącach. Po rewizji danych tymczasowych liczba nowych zamówień w kwietniu 2024 r. spadła o 0,6 proc. (wstępna wartość: -0,2 proc.) w porównaniu z miesiącem wcześniej.

Produkcja to najsłabszy punkt niemieckiej gospodarki

W sektorze przetwórstwa przemysłowego w maju 2024 r. można było zaobserwować silnie przeciwstawne tendencje w poszczególnych sektorach. Szczególnie w sektorze „produkcja pozostałego sprzętu transportowego” (statki powietrzne, statki, pociągi) nowe zamówienia spadły o 19,2 proc. miesiąc do miesiąca po korekcie sezonowej i kalendarzowej. Wyraźny spadek w tym sektorze wynika z mniejszego w porównaniu z poprzednim miesiącem wolumenu dużych zamówień na budowę samolotów. Negatywny wpływ na wynik ogólny miał także spadek zamówień w branży motoryzacyjnej o 2,9 proc., pozytywny natomiast wpłynęły wzrosty w branży „produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych” (+11,2 proc.).

W sektorze dóbr kapitałowych nowe zamówienia w maju 2024 r. spadły o 4,3 proc. miesiąc do miesiąca. Liczba nowych zamówień wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca zarówno w sektorze dóbr pośrednich (+1,4 proc.), jak i w sektorze dóbr konsumpcyjnych (+4,9 proc.).