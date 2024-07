Bułgaria. Kraj, który znów minął się ze strefą euro

Czytaj więcej Gospodarka światowa Sofia spieszy się, by przyjąć wspólną europejską walutę 1 stycznia nowym członkiem strefy euro stała się Chorwacja. To nie koniec rozszerzenia Eurolandu, gdyż za 12 miesięcy chce być jego częścią Bułgaria. Nie ma jednak gwarancji, że plan jej rządu uda się zrealizować.

Układankę parlamentarną uzupełniają: prorosyjski nacjonaliści z partii Odrodzenie (38 mandatów), postkomuniści z Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (19 mandatów, skłóceni z GERB), antyzachodni nacjonaliści z partii Wielkość (13 mandatów, skłóceni z Odrodzeniem) i populistyczna partia Jest Taki Naród (16 mandatów). To ostatnie stronnictwo kierowane jest przez muzyka celebrytę Sławko Trifonowa. Wygrało ono wybory w lipcu 2021 r., ale odmówiło tworzenia rządu, prowadząc do kolejnych wyborów. Po nich weszło w koalicję z PP-DB, którą rozwaliło od środka. Gdyby Borysowowi nie udało się zbudować rządu z DPS (ze względu na sankcje nałożone na Peewskiego), musiałby tworzyć koalicję z tego zbiorowiska dziwacznych partyjek lub ogłosić kolejne przedterminowe wybory. Raczej więc postara się rządzić wraz z DPS.

Opóźniająca się akcesja

Przy tak niestabilnej scenie politycznej dziwić może konsekwencja, z jaką Bułgaria dąży do wejścia do strefy euro. Kurs swojej waluty narodowej, czyli lewa, powiązała na sztywno wobec euro już w 1999 r. Do ERM2, czyli mechanizmu kursowego będącego „przedsionkiem” do akcesji, chciała wejść już w 2009 r., ale udało się jej to dopiero w lipcu 2020 r., wraz z Chorwacją (która już weszła do strefy euro). W raportach EBC z lat 2012–2018 wskazywano, że Bułgaria spełnia wszystkie warunki ekonomiczne przyjęcia do unii walutowej, poza minimum dwuletnim udziałem w ERM2. Cały czas udawało się tam trzymać w ryzach inflację, deficyt finansów publicznych i dług publiczny. (Bułgaria od lat jest najmniej zadłużonym krajem UE. Jej dług publiczny wynosił na koniec 2023 r. zaledwie 22,5 proc. PKB). W 2020 r. Bułgaria zaczęła mieć jednak problem z utrzymaniem inflacji na wymaganym poziomie. Bułgarski Bank Narodowy zapowiada, że kryterium inflacyjne zostanie spełnione pod koniec 2024 r. Będzie wówczas domagał się od EBC przedterminowego raportu dotyczącego spełniania przez Bułgarię kryteriów konwergencji. Pozytywny raport miałby umożliwić szybką akcesję.

– Do wejścia Bułgarii do strefy euro mogłoby dojść w połowie 2025 r. – zapowiadał w maju Petko Nikołow, ówczesny bułgarski minister gospodarki. To jednak mało prawdopodobne, gdyż jeszcze nigdy nie poszerzono Europejskiej Unii Walutowej o nowy kraj w połowie roku. Za każdym razem akcesję przeprowadzano wraz z początkiem nowego roku. Za najwcześniejszą możliwą datę przyjęcia Bułgarii do strefy euro można więc przyjąć 1 stycznia 2026 r. O ile proces ten znów się nie opóźni. Na absurd zakrawało już to, że starania tego kraju o wejście do mechanizmu ERM2 trwały kilkanaście lat, choć przecież pod względem technicznym włączenie do niego Bułgarii było bardzo proste. Wszak Bułgaria miała już od dawna walutę powiązaną z euro.

Może więc to decydenci z Brukseli i Frankfurtu nie za bardzo się palą do tego, by najbiedniejszy i najbardziej przeżarty korupcją kraj UE stał się nowym członkiem unii walutowej? Choć Bułgaria przystąpiła do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 r., to do strefy Schengen została dopuszczona dopiero w marcu 2024 r. I to tylko częściowo. Zasady podróżowania wewnątrz tej strefy obejmują tam lotniska, ale już nie drogowe czy kolejowe przejścia graniczne. Jakoś też nie widać oznak tego, by Komisja Europejska przejmowała się sprawami praworządności w tym kraju.

Gospodarka bułgarska w pigułce

Choć Bułgaria jest krajem aspirującym do strefy euro, to jej gospodarką zajmuje się stosunkowo niewielu ekonomistów z zachodnich instytucji finansowych i pojawia się ona raczej „na obrzeżach” raportów analitycznych. To trochę krzywdzące, gdyż przecież Bułgaria nie jest najmniejszą gospodarką Europy. Jej nominalny PKB sięga blisko 108 mld USD i jest większy niż choćby sąsiedniej Serbii (81,9 mld USD) czy Białorusi (69 mld USD). Jest też większy niż PKB takich bogatych w surowce naturalne państw, jak Wenezuela (102 mld USD) czy Angola (92 mld USD). Jest ona też przypadkiem ciekawym dla każdego, kto bada transformację gospodarczą z komunizmu ku kapitalizmowi.