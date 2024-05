Hossa wymusza podwyżki prognoz

Stratedzy z Wall Street zaczynali rok z dość ostrożnymi prognozami. Większość z nich spodziewała się, że 2024 r. przyniesie dodatnią stopę zwrotu indeksu S&P 500, ale nie oczekiwała dużych zwyżek. S&P 500 zyskał już jednak od początku stycznia ponad 11 proc. i ustanowił długą serię rekordów. To wymusiło na ekspertach podwyżki prognoz. Od początku roku dokonało ich co najmniej 11 zespołów analitycznych z dużych firm z Wall Street. W ostatnich dniach zrobiły to m.in. Deutsche Bank i BMO.