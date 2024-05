Ceny producentów w Niemczech spadły 10 miesiąc z rzędu

Podstawowe chemikalia (ogółem) były o 6,6 proc. tańsze niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Bardzo duże obniżki cen zanotowano nawozów i związków azotu (-22,1 proc. w porównaniu z kwietniem 2023 roku). Ceny kauczuku syntetycznego spadły o 14,1 proc. w porównaniu z kwietniem ub.r.

Zdecydowanie niższe (-5,8 proc.) niż w tym samym miesiącu rok wcześniej były także ceny metali. Podstawowe żeliwo, stal i żelazostopy były o 11,2 proc. tańsze niż w kwietniu 2023 roku. Ceny prętów zbrojeniowych do betonu spadły o 10,1 proc. rok do roku. Gotowe pasze dla zwierząt hodowlanych kosztowały o 15,0 proc. mniej niż rok wcześniej, a ceny szkła i wyrobów szklanych spadły o 7,0 proc.

Natomiast wzrost cen w porównaniu z kwietniem 2023 roku zaobserwowano szczególnie w przypadku wyrobów gipsowych do celów budowlanych (+5,6 proc.), zapraw (+4,8 proc.) oraz wapna (+4,5 proc.). Kamień, żwir, piasek, glina i kaolin kosztują o 7,2 proc. więcej rok do roku.

Podrożały dobra inwestycyjne i słodycze

Ceny dóbr inwestycyjnych wzrosły rok do roku o 2,4 proc. (+0,2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca). Maszyny kosztowały o 2,8 proc. więcej niż w kwietniu 2023 r. (+0,2 proc. miesiąc do miesiąca). Ceny pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep wzrosły rok do roku o 1,7 proc. (+0,3 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca).

W kwietniu nietrwałe dobra konsumpcyjne były o 0,3 proc. droższe niż w kwietniu 2023 r. (+0,4 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca). Ceny żywności w nieznacznie spadły (-0,4 proc.) w porównaniu z kwietniem 2023 r. (+0,5 proc. miesiąc do miesiąca). Niższe ceny niż w tym samym miesiącu rok wcześniej odnotowano w kwietniu 2024 r., szczególnie w przypadku mleka (-10,6 proc.) oraz olejów i tłuszczów (-8,6 proc.). Z kolei ceny słodyczy wzrosły o 21,8 proc. w porównaniu z kwietniem 2023 roku. Masło kosztowało o 18,0 proc. więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z marcem 2024 r. ceny masła wzrosły o 1,8 proc.

Trwałe dobra konsumpcyjne były w kwietniu droższe o 1,0 proc. niż rok wcześniej. W porównaniu z marcem wzrosły o 0,1 proc.