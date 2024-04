Zielone światło dla cięcia stóp EBC

Inflacja konsumencka w strefie euro zeszła z 2,6 proc. w lutym do 2,4 proc. w marcu i stała się najniższa od listopada. Średnio prognozowano, że pozostanie na poziomie z lutego. Niższa od prognoz okazała się również inflacja bazowa, czyli nieuwzględniająca zmian cen żywności, paliw i energii. Zeszła z 3,1 proc. do 2,9 proc. Średnio oczekiwano natomiast, że wyniesie 3 proc. Licząc miesiąc do miesiąca, wzrost cen przyspieszył jednak z 0,7 proc. do 0,9 proc. Ceny usług wzrosły w Eurolandzie o 4 proc. rok do roku, czyli o tyle samo co w lutym. Koszty energii spadły o 1,8 proc., po lutowym spadku o 3,7 proc. Wzrost cen żywności wyhamował natomiast z 3,9 proc. do 2,7 proc.