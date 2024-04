The Telegraph: Strajki mogą sparaliżować olimpiadę w Paryżu

Sierpniowe wakacje to dla wielu Francuzów świętość. W tym roku jest jednak ona zagrożona. Rząd chce bowiem, by tysiące pracowników budżetówki przesunęły swoje planowane urlopy i brały nadgodziny, by zapewnić sprawne funkcjonowanie sektora publicznego podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Związki zawodowe nie chcą jednak iść na ustępstwa. Domagają się odpowiedniej rekompensaty za dodatkową pracę w okresie wakacyjnym. Ewentualnym strajkiem w sierpniu zagroziła już m.in. CGT, czyli główna lewicowa centrala związkowa. Należy do niej m.in. wielu motorniczych pociągów.