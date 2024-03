WykresDnia: Kosztowna gra przeciwko Trump Media

Ale jak dotąd był to zakład przegrany. Według S3, sam wtorkowy wzrost kosztował krótkich sprzedawców około 61 milionów dolarów na papierze, co spowodowało, że w tym roku straty inwestorów, którzy zgromadzili się, aby obstawiać przeciwko instrumentowi czeku in blanco, który wprowadził na giełdę Trump Media, wyniosły 158 milionów dolarów.

Pożyczanie akcji SPAC jest szczególnie trudne, ponieważ akcjonariusze o długoterminowej orientacji, tacy jak fundusze wspólnego inwestowania i dostawcy funduszy ETF – będący źródłem większości akcji dostępnych do pożyczania – często nie mają dużych pozycji SPAC.

Inwestorzy chcący obstawiać akcje, które są trudne do krótkiej pozycji, mogą alternatywnie kupić opcje sprzedaży, aby zyskać, jeśli akcje spadną. We wtorek kontrakty opcyjne na Trump Media rosły, a wolumen opcji sprzedaży i kupna w południe był ponad pięciokrotnie większy niż średnia całodobowa z ostatnich 20 dni, wynika z danych zebranych przez Bloomberg. Do najaktywniejszych transakcji zaliczały się kontrakty sprzedaży na 30 dolarów i 50 dolarów, wygasające w piątek.

Akcje spółki wzrosły aż o 59 proc. we wtorkowym debiucie na giełdzie Nasdaq po transakcji przejęcia nierentownej firmy stojącej za Truth Social, co zakończyło imponującą wyprzedaż akcji memów i zapewniło Trumpowi papierową gratkę w obliczu narastającej serii problemów prawnych i kłopoty finansowe.

Wycena rynkowa wynosząca ponad 9 miliardów dolarów kontrastuje z fundamentami Trump Media – jak dotąd spółka miała trudności z wygenerowaniem zysku, tracąc 49 milionów dolarów w ciągu dziewięciu miesięcy do września, osiągając zaledwie 3,4 miliona dolarów przychodów.