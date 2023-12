Standard&Poor’s500 poszedł w górę a prognozy zysków nie drgnęły

Wprawdzie rysujące się wcześniej zagrożenia znacznie zmalały wciąż utrzymuje się niepewność co do tego jak będzie wyglądało miękkie lądowanie i w jakim stopniu uwzględniają to modele analityków.

Optymizm z powodu zakończenia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej uzasadniałby falę podwyżek prognoz, ale wciąż trwa batalia z inflacją i nie wiadomo, kiedy Fed zacznie redukować koszt kredytu.

Inwestorom trudno jest ocenić czy ostatni rajd wyniósł zbyt wysoko kursy akcji w relacji do spodziewanych zysków.

Po siedmiu tygodniach wzrostów indeksu S&P500 wskaźnik ceny akcji do prognozowanych zysków spółek w nim notowanych podskoczył do 19,6 i jest 10 proc. powyżej średniej z dziesięciu lat.