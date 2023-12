WykresDnia: Rekord Dow Jonesa po posiedzeniu Fed

Kogeneracja, należąca do Grupy PGE, przyjęła politykę dywidendową na lata 2023–2030. Mimo że w tym roku wypłaty z zysku ma nie być, to w kolejnych latach ma się pojawić. Sama PGE nie prognozuje wypłaty dywidendy do 2030 r., choć może to zmienić nowy rząd.