Odporny klient

Co dane o sprzedaży podczas Czarnego Piątku mówią o amerykańskim konsumencie? Przede wszystkim sugerują one to, że okazał się on być dosyć odporny na inflację, a jego nastroje są na tyle dobre, by zwiększać wydatki w sezonie świątecznym.

Według danych Mastercard Spending Puls sprzedaż detaliczna w USA (zarówno prowadzona w sklepach stacjonarnych, jak i online) wzrosła w Czarny Piątek o 2,5 proc. rok do roku.

– Konsumenci dobrze nawigują poprzez sezon świąteczny i korzystają z promocji dających im duży wybór prezentów dla wszystkich na ich liście. Konsumenci kupują również mądrzej i wykorzystują wszelkie narzędzia – od wyszukiwań w kanałach sprzedażowych po porównywanie cen w aplikacjach – by zmaksymalizować nabywaną wartość – ocenia Steve Sadove, doradca Mastercard.

– Sprzedaż online w Czarny Piątek okazała się lepsza od oczekiwań wszystkich prezesów z branży sprzedaży detalicznej. Sprzedawcy zaangażowali się w swoją grę ze zniżkami, a klienci w odpowiedzi na nią klikali w przyciski „kupuj” – wskazuje Rob Garf, wiceprezes Salesforce.

Sprzedaż detaliczna w USA może więc być w czwartym kwartale dosyć dobra. W poprzednich trzech miesiącach wzrosła ona tylko o 2,3 proc., co uznano za lekko rozczarowujące.

Zagrożenie traci siłę

Dobre dane o sprzedaży mogą być kolejnym sygnałem o oddalającej się groźbie recesji w USA. Liczony przez oddział Rezerwy Federalnej w Atlancie barometr GDPNow sugeruje, że wzrost gospodarczy w czwartym kwartale wyniesie 2,1 proc. (To wzrost annualizowany, czyli liczony kw./kw. w tempie rocznym.) Mediana prognoz analityków zebranych przez agencję Bloomberg mówi natomiast o wzroście wynoszącym 0,8 proc. Najwięksi pesymiści (Rabobank) spodziewają się spadku o 2 proc., a najwięksi optymiści (JPMorgan Chase) wzrostu o 2 proc.