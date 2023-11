PMI sugerują powrót recesji

Wspólny indeks PMI dla przemysłu i sektora usług strefy euro spadł z 47,2 pkt we wrześniu do 46,5 pkt w październiku. Stał się on najsłabszy od listopada 2020 r., czyli od drugiej fali lockdownów pandemicznych w Europie. (Odczyt PMI poniżej 50 pkt sugeruje recesję w danej branży).

PMI dla sektora usług Eurolandu spadł z 48,7 pkt do 47,8 pkt, dla Niemiec – z 50,3 pkt do 48,2 pkt, dla Włoch – z 49,9 pkt do 47,7 pkt, ale dla Francji wzrósł z 44,4 pkt do 45,2 pkt, a dla Hiszpanii – z 50,5 do 51,1 pkt. – To nie kreśli dobrej wizji na przyszłość. PKB strefy euro może znów spaść w czwartym kwartale – twierdzi Cyrus de la Rubia, główny ekonomista Hamburg Commercial Banku.