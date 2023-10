Spowolnienie się utrwala

Rozwój światowej gospodarki wyraźnie zwolnił w stosunku do długoterminowej średniej i niewiele wskazuje na to, aby w najbliższych latach miał przyspieszyć. Wraz z gospodarką hamuje inflacja, ale w większości krajów do celu banków centralnych wróci najwcześniej w 2025 r. W Polsce, pomimo stagnacji gospodarki w tym roku i niemrawego wzrostu w kolejnych latach, perspektywa spadku inflacji do 2,5 proc. jest bardziej odległa. Taki obraz światowej i polskiej gospodarki wyłania się z nowych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego.