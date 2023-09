The Telegraph: Sunak luzuje reżim zielonej transformacji

Brytyjski premier Rishi Sunak ogłosił, że oszczędzi obywatelom „nieakceptowalnych kosztów” związanych z transformacją energetyczną. Nie zrezygnował co prawda z polityki dążenia do zeroemisyjności, ale przesunął niektóre związane z nią „kamienie milowe”. Zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi zostanie więc przesunięty z 2030 r. na 2035 r., a zakaz sprzedaży nowych bojlerów olejowych z 2026 r. na 2035 r. Zwiększone do 7,5 tys. funtów mają być natomiast dotacje do pomp ciepła.