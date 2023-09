Ostatnia podwyżka kosztu kredytu w Szwajcarii i … po rajdzie franka

Dalsze podnoszenie kosztu kredytu jest niepotrzebne , gdyż gospodarka słabnie a inflacja już wróciła do celu ustalonego przez bank centralny.

- Inwestorzy ze sceptycyzmem odnoszą się do rajdu franka, w tym także my -przyznał Athanasios Vamvakidis, odpowiedzialny za strategię na rynku walut państw G10 w Bank of America Merrill Lynch. Obawia się on że SNB nadmiernie wywinduje stopy procentowe.