Małe spółki dają zarobić

Wykupy spółek spowalniają w odpowiedzi na wyższe stopy procentowe i nowe potrzeby inwestycyjne. Aktywność spółek S&P 500 w II kwartale 2023 r. wyniosła 175 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 20 proc. rok do roku i 19 proc. kwartał do kwartału.