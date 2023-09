The Telegraph: 10 mld dol. za utrzymanie monopolu?

Według wyliczeń prawników amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości Google przeznacza ponad 10 mld dol. rocznie na to, by utrzymać dominującą pozycję na rynku wyszukiwarek internetowych. To zaledwie około 6 proc. jego rocznych przychodów związanych z wyszukiwarką. Wiadomo m.in., że w 2020 r. zapłacił koncernowi Apple od 4 mld dol. do 7 mld dol. za to, by uczynił witrynę Google domyślną wyszukiwarką w jego iPhone'ach. Są jednak też szacunki dużo wyższe. Niektórzy analitycy oceniają, że Google płaci Apple'owi nawet 20 mld dol. rocznie za ten przywilej.