New York Post: CIA przekupiła ekspertów covidowych

Wysokiej rangi funkcjonariusz CIA zeznał przed podkomisją Izby Reprezentantów, że jego agencja wywiadowcza zapłaciła sześciu analitykom, by zmienili zdanie w sprawie pochodzenia wirusa wywołującego chorobę Covid-19. Owych sześciu analityków doszło wcześniej do przekonania, że ów wirus został stworzony w chińskim laboratorium w Wuhanie. Przeciwnego zdania był tylko jeden członek ich zespołu. CIA chciała, by oficjalnie stwierdzili oni, że wirus miał pochodzenie naturalne.