Spada wiara w chiński wzrost gospodarczy

Globalni zarządzający funduszami zaczęli w ostatnich miesiącach wyraźnie gorzej postrzegać rynki wschodzące – wynika z sondażu Bank of America. Ich alokacje na wschodzących rynkach akcji spadły we wrześniu do 9 proc. netto „przeważaj” i były najniższe od listopada 2022 r. Tymczasem alokacje na amerykańskim rynku akcji wzrosły do 7 proc. netto „przeważaj” i stały się najwyższe od sierpnia 2022 r.

Głównym powodem tego, że zarządzający lokują mniej pieniędzy na wschodzących rynkach akcji, są obawy dotyczące chińskiego wzrostu gospodarczego. Zero procent netto biorących udział w sondażu BofA stwierdziło, że w bliskiej przyszłości spodziewa się silniejszego wzrostu gospodarczego w Chinach. To najgorszy wynik od zeszłorocznych lockdownów pandemicznych. Jeszcze kilka miesięcy temu dominował wśród zarządzających optymizm w kwestii Chin. W lutym aż 78 proc. netto ankietowanych wskazywało, że spodziewa się silniejszego wzrostu gospodarczego w Państwie Środka. Obecnie tylko 15 proc. zarządzających spodziewa się, że chińskie władze sięgną po rozwiązania silnie stymulujące gospodarkę.