The Guardian: Miliardy nadal płyną na wsparcie paliw kopalnych

Fed jest przekonany co do słuszności swojego kursu, założenia przyjmowane przez inwestorów z poszczególnych rynków coraz bardziej się ze sobą nie zgadzają, a menedżerowie największych korporacji z Wall Street zapomnieli już, co to recesja. W tej symfonii słychać coraz więcej fałszywych nut – ostrzegają eksperci.