Wielka oferta projektanta chipów ma ożywić rynek technologiczny

Według agencji Bloomberga Arm chce zebrać w ramach tej oferty od 8 do 10 mld USD. Byłaby to trzecia pod względem wielkości oferta firmy technologicznej w historii. (Drugie miejsce należy do Facebooka, który zebrał z rynku 16 mld USD, a pierwsze do chińskiego koncernu Alibaba Group, który uzyskał w ramach oferty 25 mld USD.) Wcześniej pojawiły się doniesienia, że spółka Arm zostałaby wyceniona w ramach oferty na 60 –70 mld USD. Pomagać w przeprowadzeniu tej oferty będą 24 banki i spółki, w tym: Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan i Mizuho Financial Group.