Niemiecki Bild donosi, że eksport niektórych kategorii towarów z Niemiec do krajów WNP co najmniej się podwoił od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.

Dane niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego potwierdzają to twierdzenie. Specjalny przedstawiciel UE ds. sankcji David O'Sullivan zauważył też, że Niemcy coraz częściej dostarczają towary do krajów WNP. Dostawy niemieckich towarów do Tadżykistanu wzrosły w 2022 roku o 150 proc., na Białoruś o 77 proc., a do Kirgistanu – aż o 994 proc. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Biznesu Wschodniego w 2022 r. eksport samochodów i części samochodowych z Niemiec do Kazachstanu wzrósł o 507 proc.; do Armenii – o 761 proc.



Eksport produktów chemicznych do Kazachstanu wzrósł o 129 proc., Armenii o 110 proc. Eksport sprzętu elektrycznego wzrósł o 344 proc. do Armenii i o 105 proc. do Uzbekistanu. Dostawy wyrobów metalowych do Kazachstanu wzrosły o 137 proc., a odzieży o 88 proc.

Niemiecki rząd uważa, że ​​towary te mogą docelowo trafiać do Rosji z obejściem obowiązujących sankcji poprzez tzw. „import równoległy”.

A w tym roku eksport z UE do Kirgistanu eksplodował. Jak wyliczył Robin Brooks, główny ekonomista Institute of International Finance, polski eksport w pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. w porównaniu z pierwszymi pięcioma miesiącami 2019 r. wzrósł o 1990 proc., niemiecki o 1300 proc., czeski o 1300 proc. Węgierski tylko o 485 proc.