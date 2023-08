Brazylia dołączyła do krajów luzujących politykę pieniężną

Wcześniej, przez rok, główna stopa procentowa w Brazylii pozostawała na poziomie 13,75 proc. Doszła tam w wyniku serii podwyżek rozpoczętej wiosną 2021 r. Przed rozpoczęciem cyklu zacieśniania polityki pieniężnej wynosiła ona 2 proc.

Bank Centralny Brazylii nie jest pierwszym bankiem centralnym, który w tym roku obciął główną stopę. Wcześniej zrobiły to m.in.: Ludowy Bank Chin (z 3,65 proc. do 3,55 proc.), bank centralny Wietnamu (trzy cięcia – z 6 proc. do 4,5 proc.), Narodowy Bank Ukrainy (z 25 proc. do 22 proc.), Narodowy Bank Mołdawii (pięć cięć od grudnia – z 21,5 proc. do 6 proc.), Narodowy Bank Gruzji (dwa cięcia – z 11 proc. do 10,25 proc.), banki centralne Armenii (dwa cięcia – z 10,75 proc. do 10 proc.) i Chile (z 11,25 proc. do 10,25 proc.). HK