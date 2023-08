Zastój w niemieckim handlu zagranicznym

Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) na podstawie wstępnych wyników, w czerwcu z Niemiec wyeksportowano towary kalendarzowe i wyrównane sezonowo o łącznej wartości 131,3 mld euro, a do Niemiec zaimportowano towary o wartości 112,6 mld euro. Bilans handlu zagranicznego zamknął się nadwyżką w wysokości 18,7 mld euro. W maju kalendarzowe i wyrównane sezonowo saldo statystyki handlu zagranicznego wyniosło +14,6 mld euro, w czerwcu 2022 r. +6,4 mld euro.

Do krajów Unii Europejskiej wyeksportowano w czerwcu dobra kalendarzowe i wyrównane sezonowo o wartości 71,5 mld euro, a zaimportowano towary o wartości 60,0 mld euro. W porównaniu z majem kalendarzowy i wyrównany sezonowo eksport do krajów UE wzrósł o 1,3 proc., a import z tych krajów spadł o 3,1 proc. Do krajów strefy euro wyeksportowano w czerwcu towary o wartości 50,3 mld euro (+1,8 proc.), a zaimportowano towary o wartości 39,6 mld euro (-4,1 proc.). Do krajów UE, które nie należą do strefy euro, wyeksportowano towary o wartości 21,2 mld euro (-0,1 proc.), a zaimportowano towary o wartości 20,4 mld euro (-1,0 proc.).

Wartość towarów wyeksportowanych w czerwcu do krajów spoza UE wyniosła 59,8 mld euro, a z tych krajów zaimportowano towary o wartości 52,6 mld euro. W porównaniu z majem eksport do krajów trzecich zmniejszył się o 1,1 proc., a import o 3,7 proc.

Większość niemieckiego eksportu trafiła w czerwcu do Stanów Zjednoczonych. Po wyrównaniu kalendarzowym i sezonowym wyeksportowano tam o 0,2 proc. mniej towarów niż w maju 2023 r. Eksport do Stanów Zjednoczonych spadł tym samym do wartości 12,7 mld euro. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej spadł o 5,9 proc. do 8,2 mld euro, eksport do Wielkiej Brytanii – o 0,2 proc. do 6,5 mld euro.

Większość importu pochodziła w czerwcu z Chińskiej Republiki Ludowej. Sprowadzono stamtąd towary o wartości 14,0 mld euro, czyli o 5,3 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. Import ze Stanów Zjednoczonych spadł o 1,2 proc. do 7,5 mld euro, a import z Wielkiej Brytanii o 4,4 proc. do 3,1 mld euro.