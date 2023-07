Poinformował o tym oficjalny dziennik rynku kapitałowego China Securities Journal.

Jednocześnie nadzorca rynku kapitałowego zapowiedział, że jeszcze w tym roku obniży prowizje od handlu akcjami a we współpracy z odpowiednimi ministerstwami będzie starał się zachęcić inwestorów instytucjonalnych do większego zaangażowania na rynku akcji.

W ostatnich miesiącach zmniejszył się napływ pieniędzy do funduszy inwestycyjnych z powodu pogorszenia nastrojów na skutek spadków notowań i słabego ożywienia gospodarki.

Od stycznia do maja do chińskich funduszy napłynęło 410 miliardów juanów (57 mld dolarów), mniej niż jedna trzecia tego co pozyskały one w tym samym okresie 2021 roku a udział produktów akcyjnych spadł o połowę do 42 proc. wskazują dane Morningstar Inc. cytowane przez Bloomberga.