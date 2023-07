Najbezpieczniejszym bankiem Europy jest niemiecki KfW

Amerykański magazyn finansowy Global Finance przeanalizował różne czynniki, wpływające na bezpieczeństwo banków, w tym adekwatność kapitałową, jakość aktywów, rentowność, płynność, bezpieczeństwo i wsparcie rządowe.

Co sprawia, że ​​bank jest bezpieczny? Oto kilka czynników, które to wyjaśniają.

Bezpieczny bank zaczyna się od instytucji finansowej, która jest stabilna finansowo, z mocnym bilansem i dużą płynnością. Oznacza to, że może przetrwać wszelkie burze, które nadejdą na jego drodze, i nadal będzie dostępny dla swoich klientów. Niestabilność finansowa często ujawnia się w trudnych czasach, takich jak kryzys gospodarczy. Kryzys finansowy z lat 2007-2008 pokazał, jak nieodpowiedzialnie wiele dużych banków narodowych operowało oszczędnościami swoich klientów, co nieuchronnie wymagało oszczędności od bankructwa tych samych podatników, dla których trzymali pieniądze.

Regulacja i nadzór. Instytucje finansowe podlegają ścisłym regulacjom i nadzorowi organów finansowych, takich jak Europejski Bank Centralny (EBC) w Europie czy Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii. Zapewniają, że banki działają w sposób solidny i rozsądny oraz że rachunki bankowe klientów są chronione.

Systemy gwarancji depozytów. Wszystkie banki działające w Unii Europejskiej objęte są systemem gwarantowania depozytów, który jest rodzajem ubezpieczenia depozytów. W przypadku niewypłacalności banku lub innych okoliczności, w których nie jest on w stanie uwolnić należnych środków, ubezpieczenie depozytów uprawnia posiadaczy rachunków do odzyskania depozytów gotówkowych do kwoty 100 000 EUR (106 000 USD) na osobę.