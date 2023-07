Kosztowny pesymizm funduszu JP Morgana

Shrenick Shah, współzarządzający JP Morgan Global Macro Opportunities Fund, mającego w portfelu prawie 4 mld dolarów, czeka aż zmaterializuje się jego scenariusz.

Obstawia on, że na skutek słabości przemysłu przetwórczego , zacieśniającej się płynności i trudniejszego dostępu do kredytu gospodarka USA skurczy się, a optymizm co do perspektyw Chin jest nieuzasadniony.

W okresie minionych sześciu tygodni fundusz Shaha obstawiał, że amerykańskie i europejskie akcje będą tracić, a na rynku instrumentów pochodnych zajął pozycję pozwalającą mu zarobić na nurkowaniu kursów firm technologicznych. Fundusz JPMorgana inwestował też w obligacje rządowe.

Jak dotąd pesymizm Shrenicka Shaha okazuje się kosztowny, zauważa Bloomberg. W czerwcu JP Morgan Global Macro Opportunities stracił 7,3 proc.