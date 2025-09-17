Inwestowanie w surowce przemysłowe czy spożywcze ma swoich fanów i wrogów, ale podobnie jest ze złotem. Głównym argumentem jest to, że surowiec „nie zarabia”. Warto też zauważyć, że zwykle krajowe fundusze surowców należą do tych droższych. Tegoroczne zwyżki kruszcu jednak zamknęły usta krytykom choćby częściowej dywersyfikacji portfela w tym „najstarszym” pieniądzu. O ile jednak fundusze metali szlachetnych to tegoroczny hit inwestycyjny, a dwa z nich w ostatnich dniach przebiły już 100-proc. stopę zwrotu od początku roku, o tyle portfele z ekspozycją na surowce wykorzystywane w przemyśle wypadają już słabiej, choć wszystkie mają dodatnie stopy zwrotu. Część surowców zyskuje w tym roku, ale marnie zachowuje się np. ropa naftowa. Tzw. czarne złoto miało swoje „5 minut” w czerwcu, kiedy w wyniku napięć geopolitycznych cena baryłki wystrzeliła nawet do 78 USD. Obecnie to jednak ledwie 64 USD, tj. o 10,6 proc. poniżej zamknięcia 2024 r. Zdecydowanie lepiej od ropy radzi sobie jednak w tym roku miedź. Surowce spożywcze na ogół zniżkują, ale nie dotyczy to kawy.

