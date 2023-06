Najwyższą zwyżkę od trzech miesięcy zanotował w piątek główny indeks giełdy w Hongkongu, po tym jak jeszcze w czwartek wskaźnik balansował na krawędzi półrocznego minimum. Hang Seng, który za sprawą majowej wyprzedaży znalazł się na terytorium bessy – rozumianej jako spadek o co najmniej 20 proc. od szczytu – skoczył ostatniego dnia tygodnia o 4 proc.

Chińskie akcje: Odbicie może nie być trwałe

Poprawę nastrojów wspierały sygnały ze strony przedstawicieli Fedu, wskazujące na rezygnację przez nich z planów czerwcowej podwyżki stóp, które pociągnęły w górę rynki akcji na całym świecie. Mimo to eksperci są sceptyczni co do trwałości odbicia, a to ze względu na obawy od słabnięcia ożywienia po skutki napięć chińsko-amerykańskich.

- Jest tyle źródeł obaw o gospodarkę Chin, że byłbym ostrożny z gonieniem tych zwyżek – komentuje w rozmowie z agencją Bloomberg Paul Pong, dyrektor w towarzystwie Pegasus Fund Managers.

Jak dodawał, niewielkie szanse na szybkie obniżki stóp w USA będą osłabiały juana względem dolara, a w takich warunkach nie należy spodziewać się napływów kapitału na chiński rynek akcji. Całkowite wyparowanie widocznego jeszcze na przełomie roku optymizmu, że zakończenie lockdownów zaowocuje dynamicznym ożywieniem, widać było także po notowaniach Shanghai Composite, które w piątek odbiły o 0,8 proc. po kilku dniach stabilizacji w okolicach czteromiesięcznego dołka.

Słabość gospodarki będzie ciążyć chińskim akcjom

Jak wynika z nieoficjalnych informacji Bloomberga, chińskie władze pracują nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi wesprzeć kulejący sektor nieruchomości. Jednak obawy o geopolitykę raczej nieprędko przestaną ciążyć rynkowi. Wszystko przez oznaki, że międzynarodowe korporacje coraz wyraźniej próbują uniezależniać się od Chin – zwolnienia w Państwie Środka przeprowadzają lub planują m.in. Morgan Stanley, Microsoft i Ford Motor. Prognozę dla chińskich akcji obniżył bank Goldman Sachs, który jednak ocenia, że złe wiadomości mogą już mieć odzwierciedlenie w cenach.

Tymczasem część specjalistów nadziei na poprawę koniunktury upatruje w niskim już zaangażowaniu inwestorów na tym rynku. Do zakupów zachęcać mogą także atrakcyjne wyceny – Hang Seng notowany jest przy wskaźniku cena/zysk sięgającym 7,6, czyli o 10 proc. niższym od pięcioletniej średniej. Zdaniem Dickie Wonga z Kingston Securities giełda w Hongkongu ma jeszcze pewien potencjał odbicia, ale i tak będzie zachowywała się słabiej od rynków z Europy i USA.

- Sięgający 5 proc. cel wzrostu PKB coraz bardziej wygląda na nieosiągalny – powiedział Bloombergowi specjalista.