Prawie 14 mld dol. stracił przez dwudniową wyprzedaż akcji z branży dóbr luksusowych najzamożniejszy człowiek na świecie Bernard Arnault. Notowania kontrolowanego przez niego potentata LHMH spadły na giełdzie w Paryżu w dwa dni o 7 proc. za sprawą obaw, że słabnięcie amerykańskiej gospodarki odbije się na popycie na towary luksusowe.

W rankingu najbogatszych Elon Musk goni Bernarda Arnaulta

Kapitalizacja LVMH, do którego portfolio należą takie marki jak Louis Vuitton czy Christian Dior, biła w ostatnich miesiącach rekordy, czyniąc Arnaulta liderem tworzonego przez agencję Bloomberg rankingu miliarderów. Po wyprzedaży akcji spółki majątek Francuza wciąż jest o około 25 mld dol. większy niż na koniec ubiegłego roku, jednak po piętach depcze mu Elon Musk.

Fortuna współzałożyciela Tesli jest warta 178 mld dol., a różnica między nimi skurczyła się do 11 mld dol. Jak oceniają w nocie do klientów analitycy Deutsche Banku po ostatniej wyprzedaży w europejskiej branży dóbr luksusowych inwestorzy zaczną podchodzić do jej przedstawicieli bardziej selektywnie. Straty Arnaulta to jednak pestka w porównaniu z tym, co ostatnio spotkało 87-letniego inwestora Carla Icahna.

Inwestor Carl Icahn stracił ponad 15 mld dol.

Finansista stracił ponad 15 mld dol., co jednak przy jego znacznie niższej pozycji w rankingu miliarderów oznacza tąpnięcie wartości jego majątku… prawie o dwie trzecie. Icahn, który zasłynął zarabianiem na atakach na inne imperia biznesowe, sam padł ofiarą podobnej strategii. Chodzi o oskarżenia zajmującej się krótką sprzedażą firmy Hindenburg Research, według której w prowadzeniu swojej firmy inwestycyjnej Icahn Enterprises popełnił on kosztowne pomyłki, a wręcz malwersacje.

Od początku maja notowania spółki tąpnęły i 53 proc., po tym jak nie potrafiła ona przekonująco odnieść się do oskarżeń. W udzielonym Bloombergowi w niedzielę wywiadowi Icahn nie odniósł się bezpośrednio do zarzutów Hindenburg Research, jednak przyznał, że w ostatnich latach stracił 9 mld dol. na nietrafionym obstawianiu krachu na rynkach.

- Odszedłem od tego, co naprawdę robię najlepiej. Gdyby nie to, mogłem być bogatszy – powiedział Icahn.