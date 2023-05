Analitycy Hindenburga oskarżyli Icahna, że w swoim biznesie wykorzystuje ekonomiczną strukturę na wzór piramidy Ponziego i we wtorek jego majątek stopniał o ponad 10 miliardów dolarów.

Akcje Icahn Enterprises zanurkowały o 20 proc., a kapitalizacja tej firmy obniżyła się o ponad 3 mld dolarów.

Hindenburg wziął też pod lupę zadłużenie Icahna zabezpieczone akcjami, czego wcześniej nie uwzględniał Bloomberg Billionaires Index. Po tej korekcie z fortuny Carla Icahna wyparowało kolejne ponad 7 mld USD.

W sumie, jak podkreśla Bloomberg, Carl Icahn stracił we wtorek bezprecedensowe 41 proc. swojej fortuny, która stopniała do 14,6 mld USD. W światowym rankingu miliarderów zjechał on z 58 pozycji aż na 119.

Icahn jest kolejnym celem Hindenburg Research w tym roku. Wcześniej ofiarami tej firmy stali się Gautan Adani i Jack Dorsey, a fortuny tych biznesmenów stopniały odpowiednio o 58 miliardów i 500 mln USD.

Carl Icahn odgraża się, że zamierza zarobić na krótkiej pozycji Hindenburga na akcjach Icahn Enterprises.