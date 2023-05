Ceny w porównaniu z marcem wzrosły o 0,4 proc., po zwyżce o 0,1 proc. Ten odczyt był zgodny z prognozami. Inflacja bazowa, czyli nie obejmująca cen żywności, paliw i energii, zeszła z 5,6 proc. do 5,5 proc., co również pokrywało się z oczekiwaniami. Ceny energii oraz paliw spadły w kwietniu o 5,1 proc. rok do roku, a używane samochody staniały o 6,6 proc. Żywność za to zdrożała o 7,7 proc., usługi o 6,8 proc. a czynsze o 8,1 proc. Pierwsze reakcje rynków na te dane były raczej pozytywne. O ile tuż przed ich publikacją rentowność amerykańskich obligacji dwuletnich wynosiła 4,08 proc., to później w kilka minut spadła do 3,95 proc. Dolar natomiast tracił na wartości wobec głównych walut świata i złotego. Po południu za 1 USD płacono 4,12 zł. Złoty był więc najmocniejszy od lutego 2022 r.

Czy najnowszy odczyt inflacji może mocno wpłynąć na politykę Fedu? Amerykański bank centralny w komunikacie po swoim posiedzeniu z 3 maj a zasugerował już, że może zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych. Kontrakty terminowe sugerowały natomiast, że znaczna większość inwestorów nie spodziewa się podwyżki stóp w czerwcu. Jerome Powell, prezes Fedu dał natomiast do zrozumienia, że stopy mogą jeszcze długo pozostać wysokie. John Williams, szef oddziału Fedu w Nowym Jorku, ostrzegł natomiast we wtorek, że inflacja może jeszcze przez wiele miesięcy być problemem. - Z powodu opóźnienia pomiędzy działaniami w polityce pieniężnej a ich efektami, powrót do zbilansowania gospodarki i osiągnięcie celu inflacyjnego wynoszącego 2 proc. będą czasochłonne - stwierdził Williams.

- Najnowsze dane o inflacji niewiele pomogą ludziom tworzącym prognozy - twierdzi Neil Shah, dyrektor zarządzający w Edison Group. Przypomina on, że zadanie Fedowi komplikuje to, że rynek pracy jest wciąż silny, a jednocześnie rynek nieruchomości osłabł a lokalne banki dotknął kryzys. - Wszytkie te zmienne komplikują ścieżkę dla Fedu, którego cykl zacieśniania polityki pieniężnej dopiero musi pokazać swoje pełne skutki. Następne dane o inflacji będą znaczące. Pojawią się na dzień przed decyzją Fedu. Do tego momentu nastroje będą niepewne - dodaje Shah.

