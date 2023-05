We wtorek giełda w Warszawie notowała spadki. Z głównych indeksów najbardziej został przeceniony mWIG40, który spadł o ponad 0,4 proc. WIG20 stracił 0,2 proc. Obroty na całym parkiecie zniżkowały o 335 mln zł do 925 mln zł. DAX we wtorek spadał, ale w środę dodał 0,6 proc. Podobnie było z CAC 40, przy czym środowa zwyżka w Paryżu to 0,3 proc.